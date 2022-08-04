حذر بنك إنجلترا (BOE) من أن بريطانيا على وشك الدخول في أطول وأعمق ركود منذ الأزمة المالية لعام 2008، ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 وسيستمر في ذلك حتى نهاية عام 2023.

رفع سعر الفائدة في بريطانيا

وأعلن البنك عن زيادة أسعار الفائدة من 1.25% إلى 1.75% في محاولة لمنع الأسعار من الارتفاع، وهو أكبر رفع منذ عام 1995 أي منذ 27 عامًا، وهي المرة السادسة التي يرفع فيها البنك أسعار الفائدة على التوالي.

وتكافح العائلات في جميع الأنحاء هناك مع أزمة تكلفة المعيشة، حيث من المتوقع أن يصل تضخم مؤشر أسعار المستهلك إلى 13.3% في أكتوبر، وهو أعلى معدل منذ أكثر من 42 عامًا، وذلك مع استمرار أسعار الغاز في الارتفاع.

ما هو الركود؟

يُعرَّف الركود بأنه فترة من التدهور الاقتصادي المؤقت يتم خلالها انخفاض النشاط التجاري والصناعي، وتُعرِف بريطانيا هذا المصطلح بأنه انخفاض ​​الناتج المحلي الإجمالي في ربعين متتاليين من السنة الواحدة.

والناتج المحلي الإجمالي هو: إجمالي القيمة النقدية أو السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية المنتجة داخل حدود البلد خلال فترة زمنية محددة، وغالبًا ما يتم استخدامه كمؤشر على الصحة الاقتصادية للبلد.

لماذا تدخل بريطانيا في ركود؟

من المتوقع أن ترفع المنظمة التنظيمية Ofgem سقف أسعار فواتير الطاقة إلى حوالي 3450 جنيهًا إسترلينيًا، وسيدفع سعر الطاقة ذلك الاقتصاد البريطاني إلى ركود لمدة خمسة أرباع، مما يعني أنه سيستمر لأكثر من عام (وهي أطول من فترة الربعين التي تم تحديدها) ذلك بالإضافة إلى تقلص الناتج المحلي الإجمالي كل ربع سنة في عام 2023.

وقال بنك إنجلترا إن الناتج المحلي الإجمالي قد ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 2.1% كما توقع أن تدخل المملكة المتحدة في حالة ركود تبدأ في وقت لاحق من هذا العام.

وقال البنك: اشتدت الضغوط التضخمية في المملكة المتحدة وبقية أوروبا بشكل ملحوظ، بسبب القيود الروسية على إمدادات الغاز إلى أوروبا وخطر المزيد من القيود، وسيؤدي ذلك إلى تفاقم الانخفاض في الدخل الحقيقي للأسر وزيادة تضخم مؤشر أسعار المستهلكين على المدى القريب.

وتابع: من المتوقع أن يرتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في تقرير مايو، وتحديدًا من 9.4% إلى ما يزيد قليلاً عن 13%، وأن يظل عند مستويات مرتفعة للغاية طوال معظم عام 2023.

وأضاف: من المتوقع الآن أن تدخل المملكة المتحدة مرحلة الركود اعتبارًا من الربع الرابع من هذا العام، ومن المتوقع أن ينخفض ​​الدخل الحقيقي للأسر المعيشية بعد الضرائب بشكل حاد في عامي 2022 و 2023، بينما يتحول نمو الاستهلاك إلى سالب.