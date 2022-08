فازت الطالبة الأمريكية، صوفي أراكي ليو، بجائزة أفضل صورة لـ Doodle for Google للرسومات المبتكرة، وهي مسابقة تجريها جوجل سنويًا لطلبة المدارس الثانوية الأمريكية، وكان الفوز هذا العام من نصيب صورة Not Alone.

وكان موضوع الصورة هذا العام يسلط الضوء على أهمية تواجد شبكة الدعم النفسي؛ لأن جزءًا من اهتمام الشخص بنفسه يكمن في حرصه على الحفاظ على وجود أشخاص آخرين يهتمون لأمره بجانيه، ويزداد هذا الأمر أهمية مع المراهقين، حيث قالت الطالبة الأمريكية: ففي بعض الأحيان، يعني الاهتمام بنفسك إدراك وجود آخرين في العالم لمساعدتك، وكان هذا الإدراك هو حجر الزاوية في رسم شعار Doodle for Google لعام 2022.

وإلى جانب الأعمال الفنية، طُلب من المتسابقين تقديم وصف موجز لموضوعهم بكلماتهم الخاصة، هذه هي الطريقة التي أوضحت بها طالبة مدرسة فلوريدا الثانوية كيف تهتم بنفسها، حيث قالت: أنا أهتم بنفسي من خلال قبول رعاية الآخرين لي، ففي كثير من الأحيان، أجد صعوبة في تحمل العبء بمفردي، وأنسى أن لدي الكثير من الأشخاص مثل أمي، الذين يهتمون بي ويريدون مساعدتي، لذلك فالانفتاح والسماح للآخرين بدعمك لا يخفف من توترك فحسب، بل يتيح لك أيضًا معالجة الأشياء التي لا يمكنك فعلها بمفردك.

وقالت جوجل إن رسالة صوفي المتمثلة في الاعتماد على نظام دعم الفرد، لاقت صدى لدى حكام المسابقة والذين شعروا بدورهم أنها ستلقى صدى لدى الآخرين الذين مروا بأوقات عصيبة.

وقالت لجنة التحكيم في بيان: التوتر جزء طبيعي من الحياة، لكنه يختلف من شخص لآخر، ويمكن أن يساعد نظام دعم الأصدقاء والعائلة في تقليل التوتر.

جائزة مسابقة Doodle for Google

وبالإضافة إلى ظهور رسومات الشعار المبتكرة الخاصة بها على صفحة Google الرئيسية ليوم واحد، ستحصل صوفي أيضًا على منحة جامعية بقيمة 30،000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى جائزة تكنولوجية بقيمة 50،000 دولار لمدرستها.