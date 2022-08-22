وقعت إدارة نادي الاتفاق رسميًا مع المدافع الكنغولي الدولي مارسيل تيسيران، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

مارسيل تيسيران يوقع وينتظم بالتدريبات

وجرت مراسم التوقيع مع مارسيل تيسيران، اليوم الاثنين، في قاعة المؤتمرات بنادي الاتفاق بحضور عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم عمر باخشوين.

وقام مارسيل تيسيران بتوقيع عقود تمثيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمدة 3 سنوات حتى عام 2025، وانتظم في التدريبات الجماعية، استعدادًا لانطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويملك تيسيران صاحب الـ29 عامًا مسيرة مميزة، حيث لعب في صفوف أكثر من ناد فرنسي، ومنهم؛ موناكو، تولوز ولانس، قبل أن ينتقل إلى الدوري الألماني إنجولشتات وفولفسبورج، وكان فنربخشة التركي آخر محطاته.

الاتفاق يستعد للموسم الجديد

على الجانب الآخر، خاض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا خارجيًّا في تركيا، ولعب خلاله عددًا من المباريات الودية، لتجهيز اللاعبين للموسم الرياضي الجديد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الموسم الرياضي الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم الجمعة المقبل، بمواجهة الطائي على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.