أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده رسميًا مع نجم فريق أياكس أمستردام الهولندي، البرازيلي أنتوني.

يونايتد يتفق على ضم أنتوني

وذكر مانشستر يونايتد، في بيان عبر موقعه الرسمي: “توصل النادي إلى اتفاق مع أياكس بشأن ضم أنتوني، بشرط أن يتم الانتهاء من الفحوصات الطبية والعقد الشخصي للاعب والحصول على تصريح العمل”.

وكشف نادي مانشستر يونايتد عن أبرز أرقام أنتوني مع أياكس وساو باولو، حيث شارك في 134 مباراة، ونجح في تسجيل 31 هدفًا وصنع 27 آخرين، وأحرز هدفين وصنع مثلهما خلال 9 لقاءات مع منتخب البرازيل.

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا أن مانشستر يونايتد اتفق مع مسؤولي أياكس على ضم اللاعب البرازيلي مقابل 100 مليون يورو، وذلك نظرًا لتمسك المدرب إريك تين هاج بحسم الصفقة، رغم تمسك النادي الهولندي باستمراره.

مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز مرتين فقط خلال أول 4 جولات من الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويستعد لمواجهة ليستر سيتي، مساء يوم الخميس المقبل، في الجولة الخامسة.