كشف خبير الطقس والمناخ الدكتور عبد الله المسند، عن سبب حدوث العواصف الغبارية في شهر أغسطس الذي يعرف بكونه شهر الاستقرار في حالة الطقس وندرة حدوث العواصف الغبارية به.

سبب العواصف الغبارية

وقال المسند في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “يندر حدوث العواصف الغبارية في شهر الاستقرار شهر أغسطس، ولكن مع حالة عدم الاستقرار تلك وتواجد السحب قد تتشكل العواصف الغبارية بسبب الرياح الهابطة من السحب الركامية”.

يأتي ذلك في وقت تشهد المملكة، حالة مطرية صيفية، مصحوبة بنشاط للرياح والأتربة المثارة، إذ أكد المسند في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن الحالة المطرية لا تزال مستمرة، ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق جازان ونجران وعسير والباحة ومكة، وربما تمتد ناحية أجزاء من المدينة وحائل والقصيم والرياض والشرقية.

الطقس المتوقع اليوم

وفي سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال متاحة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير ، جازان، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، وكذلك منطقة المدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من منطقتي القصيم وحائل.

كما أشار إلى فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض ، الشرقية، والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية.