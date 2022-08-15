أطلقت طيران ناس، إحدى شركات الطيران الرائدة في السعودية، رحلات مباشرة بين الرياض والجبل الأسود، لتصبح أول شركة طيران في الشرق الأوسط تخدم هذا المسار، فما هي هذه المدينة؟

الجبل الأسود أو مونتينيغرو

قد لا يكون اسم بودغوريتسا هو الاسم الذي يخطر على بالك عندما يتعلق الأمر بقضاء عطلة في أوروبا، ولكن عاصمة الجبل الأسود تشتهر بمواقعها السياحية التاريخية والجميلة وطبيعتها، وهي تقع على مرمى حجر من المناطق الجبلية حيث يمكن للسائحين الذهاب للتزلج والمشي لمسافات طويلة ومشاهدة المعالم السياحية.

والجبل الأسود أو مونتينيغرو هو بلد في جنوب شرق أوروبا، يقع على البحر الأدرياتيكي وهو جزء من البلقان، ويشترك في الحدود مع صربيا من الشمال الشرقي، والبوسنة والهرسك من الشمال والغرب، وكوسوفو من الشرق، وألبانيا من الجنوب الشرقي، والبحر الأدرياتيكي وكرواتيا إلى الجنوب الغربي، والحدود البحرية مع إيطاليا.

وتغطي بودغوريتسا، عاصمة مونتينيغرو وأكبر مدنها، 10.4% بمساحة 812,13 كيلو مترًا مربعًا، وهي موطن لنحو 30% من مجموع سكانه البالغ عددهم 621,000 نسمة.

السياحة في الجبل الأسود

تُعد بودغوريتسا مكانًا لرواد الهواء الطلق ولأولئك الذين لديهم اهتمامات بالتاريخ، وتفتخر المدينة بالكثير من المساحات الخضراء، والهندسة المعمارية الجميلة على طراز البلقان، مع رحلات بحرية ومقاهٍ جيدة، كما أنها تتضمن Skadar Lake Park وهي أكبر بحيرة في جنوب أوروبا.

نسبة المسلمين في الجبل الأسود

استخدِم اسم الجبل الأسود لأول مرة للإشارة إلى البلاد في أواخر القرن الخامس عشر، بعد سقوطه تحت الحكم العثماني، واستعاد استقلاله في عام 1696.

ودخل الإسلام إلى مونتينيغرو مع الفتح الإسلامي للبلقان في سنة 754 هجرية الموافق 1353 ميلادية، ويبلغ عدد المسلمين نحو 120 ألف نسمة تقريبًا، أي خمس إجمالي عدد السكان، وترجح بعض المصادر أن عدد المسلمين تجاوز حاجز الـ 150 ألفًا.

اقتصاد مونتينيغرو

لدى الجبل الأسود اقتصاد ذو دخل فوق المتوسط ويحتل المرتبة 48 في مؤشر التنمية البشرية، وهو عضو في الأمم المتحدة، وحلف شمال الأطلسي، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس أوروبا واتفاقية التجارة الحرة لأوروبا الوسطى، وهو حاليًا في طور الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

الطيران السعودي للجبل الأسود

تم إطلاق أول رحلة طيران في 28 يوليو، وتعمل طيران ناس من الرياض إلى بودغوريتسا برحلة أسبوعية واحدة فقط، ويتم استخدام طائرة إيرباص A320 عالية الكفاءة لخدمة المسار طوال فترة الموسم.