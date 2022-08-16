يواجه مهاجم الريدز، الأوروغوياني داروين نونيز احتمالية الإيقاف لأكثر من لقاء، بسبب تعرضه للطرد خلال مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس.

نونيز قد يوقف لـ5 مباريات

وتُعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس هي الأولى للأوروغوياني نونيز بقميص الريدز، وشهدت حصوله على بطاقة حمراء مباشرة، وذلك بعد تعديه بالضرب على المدافع يواكيم أندرسن.

ولفتت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، إلى أن السلوك العنيف غالبًا ما يتسبب في إيقاف اللاعب لمدة 3 مباريات، الأمر الذي يبعد نونيز عن المشاركة مع ليفربول أمام كل من مانشستر يونايتد، بورنموث ونيوكاسل يونايتد.

وفي السياق ذاته، يرى مدافع تشيلسي السابق، جيسون كوندي أن نونيز يستحق الإيقاف لـ5 مباريات، مضيفًا: ” أنا شخصيًا أعتقد أنه سيحصل على أكثر من 3 مباريات، سينتهي به الأمر بفرض حظر أكبر، ما فعله كان وصمة عار”.

وعلق نجم مانشستر يونايتد السابق، جاري نيفيل على طرد نونيز في مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس، قائلًا: “إنها لحظة جنون.. عندما يتم طردك بهذه الطريقة، يكون هذا هو المكان الأكثر وحدة في العالم”.

تعادل ليفربول ضد كريستال بالاس

ولعب ليفربول ضد كريستال بالاس على ملعب “أنفيلد” بالأمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).