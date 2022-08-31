تُستكمل منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الخميس، بمواجهتين وسط منافسة قوية لحصد الثلاث نقاط.

الرائد والوحدة بدوري روشن السعودي

وتنطلق منافسات الغد من دوري روشن السعودي عند الساعة السابعة مساء بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضد نظيره الوحدة، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة.

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مواجهة الغد، حيث بدأ الرائد الموسم الحالي بالخسارة ضد أبها بهدفين، ما يحفزه لتحقيق الفوز خاصة أن المباراة على ملعبه، فيما يسعى الوحدة لتحقيق نتيجة إيجابية بعد هزيمته أمام النصر.

الشباب ضيفًا على أبها

وفي ثاني مواجهات دوري روشن السعودي غدًا، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضيفًا على نظيره أبها عند الساعة التاسعة مساء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لمواصلة انطلاقته وتحقيق الفوز وسط جمهوره، فيما يأمل الشباب الاستمرار في التألق، بعدما خطف الأنظار وتجاوز الباطن بثلاثية، وكان الفريق الأفضل في الجولة الأولى.