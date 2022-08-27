أكد مجلس الصحة الخليجي اليوم السبت، أنه لا توجد جلسة صحيحة بنسبة 100%، لافتًا إلى أنه من الأفضل أن يتم تغيير الجلسة كل 30 دقيقة لتجنب آلام الجلسة الطويلة.

ورد المجلس عبر حسابه بموقع “تويتر”، على إشاعة أن الجلوس بشكل مستقيم يخفف من آلام الظهر، موضحًا أنه ليس من الضروري أن يكون الظهر مستقيمًا ومتصلبًا بشكل دائم عند الجلوس، حيث إن الجلوس بشكل مستقيم قد يسبب تيبسًا في الظهر.

لا توجد جلسة صحيحة

وأضاف المجلس أنه لا توجد جلسة صحيحة 100%، فالأفضل أن يتم تغيير الجلسة كل 30 دقيقة، وذلك حرصاً على تجنب آلام الجلسة الطويلة.

ونوَّه مجلس الصحة الخليجي إلى كيفية تجنب آلام الظهر الناتجة عن الجلوس وذلك بممارسة تمارين المقاومة أو الاستطالة أسبوعياً، إضافة إلى استخدام وسادة عند أسفل الظهر للشعور بالتحسن ودعم الظهر عند الجلوس لفترات طويلة.