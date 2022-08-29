قال المحامي نايف المرشدي: إن من أبرز الأسباب التي أسهمت في انتشار الطلاق هو عدم وعي الطرفين بتبعات الطلاق ونتائجه السلبية على الأسرة والأبناء.

فيديو | المحامي نايف المرشدي لـ #نشرة_التاسعة: عدم الوعي بتبعات الطلاق ونتائجه السلبية على الأسرة والأبناء ساهم في انتشار الطلاق pic.twitter.com/rTU1slyPzI — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 28, 2022

حقوق وواجبات:

وأضاف المرشدي، خلال مقابلة مع قناة الإخبارية، أنه إذا لم يعِ الزوجان الحقوق والواجبات المتبادلة بينهما ويقدمها كل طرف للآخر بمحبة، فمن الصعب انتزاعها كحقوق.

بقاء العلاقة الزوجية:

ولفت إلى أنه إذا استشعر الآباء والأمهات حال الأطفال بعد الانفصال وما يترتب عليه من شتات، فإن الغالب منهم سيستدرك هذا الأمر ويراعي بقاء العلاقة الزوجية.