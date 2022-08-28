شدد محلل الطقس بمركز الأرصاد عقيل العقيل، على ضرورة أن يتجنب الطلاب أشعة الشمس في فترة الظهيرة والإكثار من شرب السوائل.

وقال في تصريحات لقناة الإخبارية: إن هذه الفترة تعد انتقالية ما بين فصل الصيف والخريف، حيث يبدأ فصل الخريف طبقًا للأرصاد أول شهر سبتمبر، وينتهي بنهاية نوفمبر.

درجات الحرارة:

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة عالية نوعًا ما، على المناطق الشرقية من المملكة، والمدينة المنورة.

وشدد على أن درجات الحرارة تتراوح ما بين 47 إلى 44 درجة مئوية، في المنطقة الشرقية والمدينة المنورة.