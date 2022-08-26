إبر أوزمبك وساكسندا للتخسيس هي إبر تستخدم للمساعدة على التخلص من الوزن الزائد، ويوجد منها أنواع مختلفة، حيث يحقن بعضها في مناطق محددة لتراكم الدهون؛ فيعمل على إذابة هذه الدهون موضعيًا، ومنها ما يتم حقنه تحت الجلد، وتعمل على تحفيز الجسم كامل على خسارة الوزن من خلال آليات مختلفة.

سد الشهية:

وأوضح استشاري ورئيس قسم السكري والغدد الصماء بمستشفى الحرس الوطني، الدكتور رائد الدهش في تصريحات إلى “المواطن“، أن إبر التخسيس تعمل على سد الشهية، وتبطئ عملية الهضم، مما تساعد في نقص الوزن، مشيرًا إلى أنه هناك حالات نقصت أوزانهم ما بين 20 إلى 30 كيلوجرامًا.

أنواع إبر التخسيس:

وقال الدهش: إن هناك نوعين من إبر التخسيس، أحدها تؤخذ بشكل يومي والنوع الآخر أسبوعي، والفئة المستهدفة لهذه الإبر هم مرضى السكري ذوو الأوزان العالية، والتي تكون حجم الكتلة لديهم فوق الـ30.

المضاعفات الجانبية:

وكشف عن الأعراض الجانبية المتوقعة من إبر التخسيس، مثل: الغثيان وقلة الشهية، مؤكدًا أن البعض قد يُصاب أيضًا بالإمساك أو الإسهال.

خطورة إبر التخسيس:

وشدد الدهش على أنه يجب أخذ هذه الإبر بعد مراجعة الطبيب لمعرفة التاريخ المرضي الكامل، ولا بد من عمل التحاليل اللازمة لمعرفة سبب السمنة عند المريض.

وأضاف أن كثيرًا من الناس يأخذ إبر التخسيس دون استشارة الطبيب، واضطروا بعدها للذهاب إلى الطوارئ، وبعضهم حصل لديه التهاب في البنكرياس، وبالتالي يجب التعامل بحذر مع هذه الإبر.