أكد المطور العقاري سلمان بن سعيدان، أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء سيوفر توازنًا ملحوظًا بين العرض والطلب.

وتابع خلال مداخلة لـ”الإخبارية”، أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء طموح جدًّا بشأن استقرار الأسواق والأسعار.

طلب عالٍ:

وأكمل ابن سعيدان أن مدينة الرياض شأنها في ذلك شأن بقية مدن المملكة تشهد طلبًا عاليًّا في الوحدات السكنية وعجزًا في عدد الوحدات.

تطورات عديدة:

وأردف المطور العقاري أن برنامج الرسوم البيضاء شهد تطورات عديدة منذ إطلاقه حيث تحديد المناطق التي يطبق عليها المراحل الأولى والثانية والثالثة.