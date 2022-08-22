حذر محمد الفوزان التميمي، مختص بالتدريب الرياضي، من المنتجات والأجهزة التي يتم الترويج لها، على أنها تنقص الوزن وتحرق الدهون؛ حيث إنها ليس لها علاقة بحرق الشحوم، بل هي منتجات تجارية.

اهتزاز جلدي:

وتابع التميمي، في تصريحات إلى قناة روتانا خليجية، أن هذه المنتجات ما هي إلا أنها مجرد اهتزاز جلدي، ولا تتعدى مرحلة التدليك أو المساج بمعنى أصح.

خرافات:

كما شدد على ضرورة الابتعاد عن هذه المنتجات؛ فكلها خرافات لا علاقة لها بإنقاص الوزن؛ وذلك لأن إنقاص الوزن يعتمد على الغذاء بنسبة 70%، والرياضة بنسبة 30%.