أكد المدير التنفيذي لنادي بوتافوغو البرازيلي، أندري مازوكو، أن ناديه كان يحاول التعاقد مع نجم فريق الهلال، ماثيوس بيريرا، إلا أنه لم ينجح.

بيريرا كان يريد الرحيل عن الهلال

وقال أندري مازوكو خلال تصريحات صحافية: “ماثيوس بيريرا أراد الرحيل عن نادي الهلال، وتواصل بالفعل مع المدرب لويس كاسترو من أجل هذا الأمر”.

وتابع المدير التنفيذي لنادي بوتافوغو البرازيلي: “كانت هناك محاولة حقيقية من أجل التعاقد مع بيريرا، ولكن لم نتوصل إلى اتفاق مع نادي الهلال، وكنا نعلم جيدًا أننا لا نملك الكثير من الفرص”.

اللاعب البرازيلي مع الهلال

وانضم اللاعب البرازيلي إلى الهلال في الصيف الماضي، قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، وشارك في 32 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم في جميع البطولات، وسجل 3 أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة.

واكتفى النجم البرازيلي بتسجيل هدفين فقط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقدم 11 تمريرة حاسمة خلال 21 مباراة، ليتصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف بالموسم المنصرم.

وخاض بيريرا 3 مباريات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، وصنع هدفًا، فيما سجل هدفًا وصنع آخر خلال مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية.