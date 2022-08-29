أصدرت إدارة ملعب “مرسول بارك”، مساء الأحد، بيانًا رسميًّا توضح من خلاله ملابسات الأحداث التي شهدتها مباراة النصر والوحدة أمام البوابات، كما قدمت اعتذارها للجماهير عن هذه الواقعة.

إدارة ملعب مرسول بارك تكشف التفاصيل:

وقامت إدارة ملعب مرسول بارك بمراجعة كاميرات المراقبة ومراجعة النظام، نظرًا للأحداث التي شهدتها بوابة 4 وبوابة 5 في الملعب خلال مباراة النصر والوحدة عند الساعة 8:48 مساء في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

وتابع البيان: “تم رصد أخطاء من الشركة المنظمة في تنظيم الدخول مما تسبب في ازدحام الممرات، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في حينه من إدارة الملعب بتقديم حلول بديلة فورية لحفظ سلامة الجميع”.

وأضاف بيان ملعب مرسول بارك: “قيام بعض الجماهير بشراء مجموعة من التذاكر المزيفة عن طريق السوق السوداء وعبر مواقع بيع غير مصرحة أدى إلى تجمهر أعداد كبيرة لديها تذاكر غير صالحة تسبب في عدم قبول جهاز المسح الآلي لعديد من التذاكر”.

وتابع البيان: “وهذا ما تسببت في التدافع والازدحام أمام بعض البوابات مما أدى إلى كسر في أحد البوابات الإلكترونية في بوابة رقم 4، مما تسبب في تعطيل كافة أنظمة برمجة الدخول لجميع بوابات الملعب، وبناء عليه ولسلامة الجماهير الحاضرة قمنا بفتح البوابات وتنظيم دخول الجماهير لباقي المدرجات”.

إدارة الملعب تعتذر وتطمئن الجماهير:

وواصل البيان قائلًا: “حرصًا منا على عدم تكرار ذلك وتقديم أجواء ممتعة وتجربة مميزة في ملعب مرسول بارك خلال المباريات المقبلة؛ تم عمل الآتي؛ الاجتماع مع الشركة المنظمة والتحقيق معهم لمخالفتهم الإجراءات ولتساهلهم وعدم التزامهم بالتعليمات المحددة كما تم العمل على استحداث بوابات وممرات إضافية للحالات الطارئة وزيادة عدد المشرفين لضمان عدم تكرر هذا الحدث”.

وأردف بيان إدارة ملعب مرسول بارك: “إعادة اختيار الكوادر بعناية وتدريبهم بطريقة تسهم بتنظيم وسلامة الجماهير والاستمتاع بتجربة أفضل كما سيتم فتح المجال خلال أيام لمن يود من جماهير النصر العزيز أن يساهم بالانضمام لفريق المنظمين أسوة بملاعب الفرق العالمية”.

واستكمل البيان: “كما تم حصر جميع حاملي المقاعد المتضررة أو من واجه أي أشكال بين بوابة 4 وبوابة 5، وبحث آلية تعويضهم كما سيتم ترقية باقاتهم للمباراة القادمة، وسيتم تخصيص أكشاك خاصة بالتذاكر داخل محيط الملعب وأخرى بخدمة العملاء بمعايير عالية نهدف بها تحسين تجربتكم”.

وواصلت إدارة الملعب بيانها: “نتقدم بالاعتذار لجماهير ملعب مرسول بارك وسوف نقوم دائمًا بالسعي لإرضائكم بتطوير ومواكبة التجارب العالمية في حضور الملاعب”.

وجاء في ختام البيان: “كما نرجو من جماهيرنا الغالية الوقوف بوجه السوق السوداء، والحرص على شراء التذاكر من الموقع الرسمي المعلن عنه لتفادي مثل هذه الأخطاء وحفاظًا على سلامتكم، وعدم الانسياق وراء عروض التذاكر الوهمية واضعين يدكم بأيدينا في صناعة أحداث رياضية تليق بسمعة ومكانة الكرة السعودية”.