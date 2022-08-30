تعرض مركز التحكيم الرياضي السعودي لانتقادات كبيرة من قبل الجماهير الهلالية، بسبب أزمة نجم الفريق الأول لكرة القدم، محمد كنو.

تثبيت عقوبات فض المنازعات ضد الهلال وكنو

وأعلن نادي النصر، عن تلقيه قرارات مركز التحكيم في أزمته مع الهلال وكنو، حيث ثبت عقوبة إيقاف اللاعب لـ4 أشهر، والزعيم بالمنع من التسجيل لفترتين، وخفف العقوبة المالية من 27 مليون ريال لـ20 مليون و306 آلاف.

وكان النصر قد وقع مع محمد كنو بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع الأزرق، قبل أن يُجدد عقده، وأكدت تقارير أن إدارة العالمي برئاسة مسلي آل معمر حذرت نظيرتها في الهلال، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مركز التحكيم كفاية تعتيم

وأثار القرار غضب الجماهير الهلالية، ودشنت هاشتاق مركز التحكيم كفاية تعتيم عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وكتب أبو بدر: “شغل عبث في عبث.. الله يفضحهم جميعهم وتلاعبهم أمام الملأ عاجل غير آجل”.

وكتب الزبيدي: “لا أحد يستطيع التدخل وتغيير قرار مركز التحكيم الذي صدر ضد الهلال من قبل لجنة فض المنازعات لا لجنة التحكيم ولا لجنة الانضباط فالموضوع أكبر من أن تتحقق العدالة والدليل بأن العدالة ضائعة داخل الدوري السعودي شاهدوا نادي النصر في القضايا الخارجية”.

وعلق آخر قائلًا: “مركز التحكيم كفاية تعتيم.. والمضحك بالموضوع أن مشجعين النصر حاسبينها بطولة كسب القضايا ترى تجي من مكاتب لكن تعال أنت وقفتني فترتين ودفعتني ٢٢ مليونًا صح تعال داخل الملعب تصير دجاجة بطولاتكم قضية!”.

وقال عبدالكريم اليوسف: “من يدير الرياضة السعودية!.. هل هو نادي النصر السعودي!.. هل إدارة هذا المركز بجوار غرفة مسلي!.. هل رئيس النصر هو من يدير هذا المركز!.. نبغى إجابة على هذه الأسئلة!.. حساب نادي النصر يعلن القرار بينما حساب المركز نفسه لم يعلن!.. هل الهلال مكتف ومسؤولوه ممنوعون من التصعيد؟”.