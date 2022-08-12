زار مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، أمس الخميس، المنطقة الجنوبية، بتوجيه من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك في إطار برنامج “معًا” الذي يهدف إلى تحقيق أفضل الممارسات في بيئة العمل بالوزارة.

جولة بمستشفى القوات المسلحة:

​وبدأ البياري زيارته بجولة شملت مستشفى القوات المسلحة في المنطقة الجنوبية، حيث اطّلع على التجهيزات الخاصة بمركز السكري، ومركز الأمير خالد بن سلطان لأمراض وجراحة القلب، كما التقى بمنسوبي المستشفى، وأطلعهم على خطط الوزارة الطموحة في مجال الخدمات الصحية واستمع إلى ملاحظاتهم.

بعد ذلك، افتتح مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، المعمل الرقمي للأسنان والذي تم تصميمه بأحدث التقنيات الرقمية ليقدم خدمات متقدمة للمراجعين، ثم دشّن خدمة البريد الدوائي والتي توفر خدمات مميزة لمراجعي المستشفى وتختصر الكثير من الوقت والجهد.

زيارة للمصابين:

وخلال الجولة، أجرى الدكتور خالد البياري زيارة لمصابي القوات المسلحة في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، واطمأن على صحتهم والخدمات الطبية المقدمة لهم، ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما زار فرع إدارة المرافق والشؤون الهندسية، واستمع بإيجاز عن مشاريع الفرع، وذلك بعد أن التقى منسوبيه.

وختم مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، زيارته للمنطقة الجنوبية بإيجاز قدّمه في مركز العمليات بقيادة المنطقة الجنوبية عن برنامج تطوير وزارة الدفاع، وإيضاح منجزاته وسير تقدمه وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها في المبادرات المرتبطة به.