أسهم بفضل الله تعالى فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة في إنهاء معاناة طفل يبلغ من العمر “سنتان وثلاثة أشهر” من التهابات متكررة في الدماغ بسبب كيس خلقي.

حالة الطفل

وأوضح الفريق الطبي أن الطفل كان يعاني من صداع مع خروج صديد من مؤخرة الرأس إضافة إلى انخفاض في درجة وعي الطفل ، حيث تبين بعد عمل “الرنين المغنطيسي” وجود زيادة في حجم الكيس الخلقي مع تجمع الصديد (خراج ) في المخيخ مما أدى إلى الضغط على الأنسجة العصبية.

التدخل الخراجي

وقد تقرّر التدخل الجراحي العاجل، حيث تم إجراء الجراحة بواسطة الميكروسكوب واستغرقت العملية 4 ساعات وتكلّلت بالنجاح ولله الحمد. وسيخضع الطفل بعد ذلك للمتابعة الدقيقة في المستشفى .