تسعى إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة، ليرتبط اسمها بالأنجولي هيلدر كوستا.

نونو سانتو يطالب بحسم الصفقة

وأكدت تقارير أن إدارة نادي الاتحاد توصلت إلى اتفاق مع ليدز يونايتد الإنجليزي، من أجل التعاقد مع هيلدر كوستا في الميركاتو الصيفي الحالي، بناء على طلب المدير الفني البرتغالي نونو سانتو.

ويطمح نونو سانتو في حسم الصفقة سريعًا، حيث يسعى لتجهيز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل، أملًا في العودة إلى منصات التتويج.

أرقام هيلدر كوستا

ويملك هيلدر كوستا خبرة كبيرة، حيث احترف في صفوف العديد من الأندية الكبرى، ومنها؛ موناكو الفرنسي بنفيكا البرتغالي، فالنسيا الإسباني والثنائي الإنجليزي وولفرهامبتون وليدز يونايتد.

وخاض كوستا، 318 مباراة طوال مسيرته الكروية، وساهم في تسجيل 106 هدف، حيث نجح في هز الشباك 49 مرة وصنع 57 هدفًا، وحقق 3 بطولات، وهي؛ دوري الدرجة الثانية الإنجليزي مرتين وكأس رابطة الدوري البرتغالي.

وعمل هيلدر كوستا صاحب الـ28 عامًا مع نونو سانتو خلال فترة تدريبه للفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون، وخاض 69 مباراة وساهم في إحراز 16 هدفًا، ما يحفزهما لتكرار التجربة مجددًا في الاتحاد.