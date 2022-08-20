أعلن النادي الأهلي- قبل قليل- عن تعيين مشبب زياد مديرًا لكرة القدم بـ النادي، وذلك قبل انطلاق منافسات دوري يلو بعد غد الاثنين.

مشبب زياد أول خطوة بمرحلة التطوير في الأهلي:

وأصدر مجلس إدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي قرارًا بتكليف زياد بالعمل في منصب مدير كرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة، وذلك ضمن الهيكل الإداري الذي تمت مناقشته مع البلجيكي جان فان وينكل المستشار الفني لكرة القدم بالنادي، حيث من المقرر تقديم المشروع الجديد كاملًا لمجلس الإدارة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وكان زياد عمل في الموسم الماضي مديرًا فنيًّا وإداريًّا لمركز الأمير عبدالله الفيصل لقطاع الفئات السنية بالنادي.

يذكر أن النادي الأهلي كان أصدر بيانًا اليوم السبت كشف فيه أن عبدالرحمن غريب هو من طلب الرحيل عن الأهلي وذلك بعد إعلان نادي النصر التعاقد معه رسميًّا حتى صيف 2026.