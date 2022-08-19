في مشهد رائع يسر الناظرين، امتلأ صحن الطواف بالمعتمرين والطائفين صباح اليوم الجمعة وسط منظومة متكاملة من الخدمات توفرها المملكة لزوار بيت الله الحرام.

فيديو | القدسية وعظمة المكان.. امتلاء صحن الطواف بالمعتمرين والطائفين وسط ما توليه القيادة من اهتمام ورعاية بالحرمين الشريفين#الإخبارية pic.twitter.com/n4n7W30Jdy — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 19, 2022

احتشاد المعتمرين في صحن الطواف

وأظهر الفيديو قدسية المكان وعظمة الزمان في خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة وسط ما توليه القيادة من اهتمام ورعاية بالحرمين الشريفين.

إتاحة العمرة لكل التأشيرات

وكانت وزارة الحج والعمرة بالتزامن مع بدء موسم العمرة للعام الجاري 1444هـ، أتاحت للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة إمكانية تأدية العمرة في أثناء إقامتهم بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القادمين إلى المملكة من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الشنغن؛ وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات وصول المعتمرين لتأدية نسك العمرة، وتقديم كل الخدمات بجودة عالية، وإثراء تجربة المعتمرين الثقافية والدينية، وفقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

منصة مقام

وتتيح منصة “مقام”، بالتعاون مع عدد من شركات ووكالات السياحة المعتمدة، إمكانية استخراج تأشيرة العمرة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، واختيار باقة الخدمات المتاحة لدى إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة من خلال الرابط.

فيما تُقدم منصة “روح السعودية” تسهيلات إلكترونية متعددة لإصدار التأشيرة الإلكترونية لزيارة المملكة لتأدية نسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، وتصميم باقة العمرة وفق احتياجات مُقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني.