في حادث صادم؛ امتنع مقيم من الجنسية المصرية عن حضور مراسم زوجته السابقة؛ بعدما قام بسحب الإقامات الرسمية التي تثبت تواجد زوجته وأطفالهما بالمملكة وإخفائها، على خلفية خلافات نشبت بينهما.

ووفق ما أعلنه موقع القاهرة 24؛ ترجع الأزمة لما قبل 5 سنوات؛ إذ نشب خلاف بين الزوجين قام على إثره الأب بسحب إقامة زوجته وطفليه، وأخفاهما، وأبلغ السلطات عن هروبهما.

رحلة العمل

وقد اضطرت السيدة المصرية إلى العمل كمصورة نسائية لتتمكن من الإنفاق على ابنيها؛ إلا أنها تعرضت قبل عامين لوعكة صحية انتقلت على إثرها للمستشفى، لتفاجأ بحاجتها لإجراء عملية قلب مفتوح؛ تكفل بتكاليفها أحد أبناء الجالية المصرية في المملكة.

رحيل هادئ

وبعد شفاء السيدة ذات الـ 42 عامًا عادت لعملها مرة أخرى؛ إلا أنها أصيبت بوعكة لم تعد منها للحياة مرة أخرى؛ إذ تسبب انخفاض حاد في الدورة الدموية في وفاتها؛ وعندما أخبر الرجل بوفاتها لاستكمال مراسم الدفن، رفض الحضور وأعلن مقاطعته لها ولأبنائه.

مصير مجهول

وقد أوضح أحد أبناء الجالية المصرية أنه فور إبلاغ السلطات بامتناع الزوج عن الحضور لإتمام المراسم، تم إبلاغ الجهات الأمنية، والتي من جانبها سهلت إصدار تصاريح الغسل والدفن، مبينا أنه تمت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد الملك فهد ودفنت بمقبرة الثقبة بالمنطقة الشرقية.

وفيما يتعلق بوضع الأبناء؛ أشار بعض المقيمين إلى أن الأب رفض استلامهم؛ ولا يزال موقفهم مجهولاً لا سيما بعد غياب عائلهم الوحيد أمهم، وإبلاغ أبيهم بهربهم من قبل؛ فلا يملكون حقًا قانونيًا للسفر أو الإقامة أو الدراسة.