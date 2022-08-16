أحالت محكمة جنايات الجيزة أوراق القاضي أيمن حجاج قاتل المذيعة شيماء جمال وشريكه حسين الغرابلي إلى مفتي الجمهورية لأخذ الحكم الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام بحقهما.

اعترافات قاتل شيماء جمال

وخلال التحقيقات كشف القاضي السابق بمجلس الدولة أيمن حجاج، قاتل زوجته، تفاصيل التخطيط لارتكاب جريمته بمساعدة صديقه المتهم الثاني بالقضية، إذ أقر بارتكاب الواقعة تفصيلًا عند سؤاله شفاهية عن التهمة المنسوبة إليه بتحقيقات النيابة العامة.

سبب ارتكاب الجريمة

وقال أثناء التحقيقات إن الدافع للتخلص من زوجته بسبب احتدام الخلافات بينهما لكثرة تهدیدها إياه بنشر مقطع مصور وصور لعلاقتهما الزوجية صورتها دون علمه، وفضح أمر زواجهما بين أقرانه بالعمل وزوجته وأهله وطلبها منه مبلغ 3 ملايين جنيه لتقبل أن يطلقها دون أن تسيء لمستقبله وسمعته.

وأوضح المتهم أنه عقد العزم على إزهاق روحها للخلاص منها واتفق مع صديقه المتهم الثاني على استئجار مزرعة بمنطقة بعيدة تكون بمنأى عن أعين الرقباء لتنفيذ مخطط قتل المجني عليها وقد أتم الأخير العلاقة الإيجارية وتسلم المزرعة وأجرى بعض أعمال الإصلاحات بها وتقاضى منه مبلغ ثلاثمائة وستين ألف جنيه لقبول المشاركة في تلك الجريمة.