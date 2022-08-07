تألق النجم مصعب الجوير بشكل لافت مع منتخب السعودية ضمن منافسات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022.

مصعب الجوير يتوج بجائزة الأفضل:

وتوج مصعب الجوير بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، بفضل تألقه اللافت ومساهماته في تسجيل الأهداف، ليكون الأبرز في صفوف منتخب السعودية، ويلعب دورًا بارزًا في محافظته على اللقب.

وخطف مصعب الجوير الأنظار في انطلاقة بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، ليحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة موريتانيا بالجولة الأولى، قبل أن يتوج بالجائزة ذاتها في مواجهتي قبل النهائي ضد فلسطين والنهائي أمام مصر.

السعودية تحصد كأس العرب للشباب:

وانتهت مباراة منتخب السعودية ضد مصر في نهائي كأس العرب للشباب 2022، بفوز الأخضر بركلات الترجيح، بعد نهاية الأشواط الإضافية بالتعادل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وظهر المنتخب السعودي بشكل مميز خلال منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، ليحصد اللقب الثاني على التوالي، والثالث في تاريخه، ليفض الشراكة مع المغرب صاحبة اللقبين.