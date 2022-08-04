ظهر مصعب الجوير بشكل مميز مع المنتخب السعودي تحت 20 عامًا ضمن منافسات بطولة كأس العرب للشباب، ليكون واحدًا من أبرز اللاعبين.

مصعب الجوير يتألق

وأشادت الجماهير بالتألق اللافت للاعب، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال الإعلامي عايد العليوي: “مصعب الجوير جوهرة الهلال القادمة.. الله يحفظه من شبح الإصابات”.

وقال ماجد الشيباني: “الكرة الثابتة اللي تسبب منها مصعب الجوير في الهدف الثالث، سجل مثلها بالضبط مع منتخبنا قبل فترة ضد طاجيكستان، وأمام فلسطين صنع هدفين من كرات ثابتة”.

وواصل ماجد الشيباني قائلًا: “اللي يسويه مصعب مبهر، بس ما شد انتباهي شيء أكثر من إتقانه للكرات الثابتة، هذا حل يأخذ مسيرته لمستوى آخر لو عمل عليه وتطور فيه”.

وكتب آخر: “مصعب الجوير بيكون نجم كبير في المستقبل بإذن الله أثق فيه جدًا لاعب بهذا العمر يعجز عنه لاعبون أعمارهم تتجاوز الـ30، بينما مصعب ١٨ سنة متأكد أنه بيكون النجم الأول في المنتخب والهلال بإذن الله.. أهم شيء يبتعد عن الإصابات، لأن الاصابات هي اللي تدمر اللاعب”.

الأخضر يتجاوز فلسطين ويواجه مصر

ولعب المنتخب السعودي ضد فلسطين بالأمس ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للشباب، ونجح الأخضر في تحقيق فوز عريض بخماسية دون رد، ليضرب موعدًا مع مصر في المباراة النهائية.