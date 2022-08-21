يبدو أن مجلس إدارة النادي الأهلي تمسك ببقاء موسى المحياني في النادي رغم حديث تقارير صحفية عن إقالته من منصبه كمدير تنفيذي لكرة القدم بالنادي.

موسى المحياني باق رغم المطالبة برحيله

وأبدت جماهير الأهلي رغبتها في استمرار خطوات التصحيح إداريًّا في النادي بإقالة المحياني الذي عانى معه الفريق على حد وصفهم وكانت النتيجة هي الهبوط لـ دوري يلو.

عطية البلادي نائب مدير المركز الإعلامي بالأهلي سابقًا قال عبر حسابه في “تويتر” : ” للأسف المحياني لم تتم إقالته من النادي الأهلي ولكن ما تم هو نقله من منصب في الإدارة التنفيذية لكرة القدم إلى منصب آخر، ربما يكون أعلى من المنصب السابق، يعني مستمر”.

أول خطوة إدارية للتصحيح

وأصدر مجلس إدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي أمس السبت قرارًا بتكليف مشبب زياد بالعمل في منصب مدير كرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة، وذلك ضمن الهيكل الإداري الذي تمت مناقشته مع البلجيكي جان فان وينكل المستشار الفني لكرة القدم بالنادي، حيث من المقرر تقديم المشروع الجديد كاملًا لمجلس الإدارة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.