ضربت صاعقة برق، مجموعة من العدائين في اليونان، أمس الأحد، ما أسفر عن مقتل عداء، وإصابة آخر بجروح عميقة.

وقالت الشرطة ودائرة الإطفاء اليونانية إن صاعقة برق ضربت، أمس الأحد، عدائين خلال سباق ليلي فوق جبل يوناني، مما أدى إلى مقتل عداء وإصابة آخر بجروح خطيرة.

القمم الستة

وتواجد الرجلان خلال مشاركتهما في سباق “القمم الستة”، الذي يمر عبر أعلى 6 قمم في جبل فالاكرو في شمال اليونان، عندما ضرب البرق مجموعة من العدائين في الساعة 4 صباحًا على ارتفاع 1340 متراً.

وعثرت فرق الإنقاذ على عداء، 55 عامًا، ميتًا بالفعل والآخر، 56 عامًا، مصابًا بجروح خطيرة، ووصفت السلطات حالته بالحرجة.

أمطار غزيرة

وقد كان الطقس جيدًا عندما بدأ السباق، إلا أن الأمطار الغزيرة أخذت تهطل أثناء الليل وأصبح الممر موحلاً.

وعندما ضرب البرق، كان العديد من المتسابقين الـ 55 المشاركين قد وصلوا إلى خط النهاية في كوخ جبلي أعلى منتجع فالاكرو للتزلج. وقد تبقى 12 ساعة لإكمال السباق.