أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل 13 فلسطينيًا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة فيما انطلقت صافرات الإنذار في عسقلان على بعد 65 كم غرب القدس تحسبًا لهجمات انتقامية مصدرها القطاع.

مواجهات في رام الله

كما وقعت مواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومحتجين قرب المدخل الشمالي لمدينة رام الله بينما تمكنت القبة الحديدية من اعتراض عدد من الصواريخ التي أطلقت على مناطق في إسرائيل.

حصيلة الهجوم على غزة

من جهة أخرى ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 79 إصابة مع تسجيل إصابة ستة فلسطينين بعد تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة شمال ووسط قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) :” إن نحو 6 فلسطينيين أصيبوا الليلة الماضية جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم (جباليا) شمال قطاع غزة ومنطقة أخرى جنوب (دير البلح) وسط القطاع.

وذكرت الوكالة أن الغارات الأخيرة تركزت على بلدة (بيت لاهيا) شمال القطاع في محيط جامعة (القدس المفتوحة) إضافة إلى غارات نفذتها طائرات الاحتلال جنوب وشرق وشمال مدينة غزة.