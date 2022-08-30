كشفت عدة صحف أمريكية عن معلومات بشأن الملفات التي استحوذ عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، في مداهمته على منتجع مارا لاغو الخاص بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث قالوا إن بعضها تتضمن معلومات استخباراتية عن حياة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخاصة.

وقال شخصان مطلعان على الأمر من داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي لصحيفة رولينج ستون، إن الرئيس الأمريكي السابق، سبق وأن قال أمام بعض أقرب حلفائه بأن لديه معلومات استخباراتية عن الحياة العاطفية لماكرون.

وقالت الصحيفة إن قائمة الوثائق التي تم الاستيلاء عليها تتضمن ملفًا يحمل رمز 1A والذي تم إدراجه تحت اسم معلومات عن رئيس فرنسا.

توتر العلاقات بين ترامب وماكرون

وكانت علاقة الرئيس الأمريكي السابق مع الرئيس الفرنسي متقلبة وتضمنت تداعيات خلال فترة حكم ترامب، وفي السباق الرئاسي الفرنسي لعام 2017، دعم ترامب خصم ماكرون.

وخلال اجتماع للبيت الأبيض للسفراء الدوليين لدى الأمم المتحدة في عام 2019، سُمع الرئيس الأمريكي السابق وهو يصف ماكرون بأنه مصدر إزعاج.

ويبدو أن الرئيس الأمريكي السابق كان أكثر اهتمامًا بحياة ماكرون الخاصة أكثر من اهتمامه بتفاصيل المخابرات التي قد تثير مخاوف أمنية، وفي المجمل، فهذه ليست المرة الأولى التي يركز فيها دونالد ترامب على الحياة الخاصة والعاطفية لمنافسيه، حيث يستغل ذلك ضدهم في المواجهات الكبرى.