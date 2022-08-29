واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، مساء اليوم الاثنين، تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة الفيحاء.

الهلال يواصل استعداداته:

وركز دياز في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، وفرض الجهاز الفني عددًا من التدريبات اللياقية باستخدام الكرة في بداية المران، قبل أن يطبق مناورة فنية على كامل مساحة الملعب.

وأدى المدافع الكوري جانغ هيون سو مرانًا لياقيًّا بالجري حول الملعب، فيما واصل قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج برنامجه التأهيلي على فترتين صباحية ومسائية.

الزعيم يواجه الفيحاء الأربعاء:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الفيحاء، مساء يوم الأربعاء المقبل، على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في إطار مواجهات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الزعيم المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن الاتحاد المتصدر، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الـ11 بدون رصيد.