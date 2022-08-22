أدى الجفاف الذي ضرب مناطق عدة في العالم إلى انحسار المياه من الأنهار ما أدى بدوره إلى الكشف عن كنوز يعود عمرها لمئات الأعوام في بلاد عديدة مثل الصين والدول الأوروبية.

وأظهر انخفاض مستويات المياه في الأنهار والبحيرات السفن الغارقة منذ زمن يعود لفترة الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى المواقع التاريخية والتماثيل القديمة التي تُقدر بمبالغ كبيرة.

جزيرة مغمورة وتماثيل بوذية في الصين

كشف انخفاض منسوب المياه في نهر اليانغتسي في الصين عن جزيرة مغمورة وثلاثة تماثيل بوذية يُعتقد أن عمرها 600 عام، وقد بنيت خلال عهد أسرة مينغ وتشينغ.

قراصنة وجثث

وفي الولايات المتحدة كشفت بحيرة اجتاحتها الجفاف عن جثث خمسة أشخاص يُعتقد أنهم قُتلوا على يد المافيا في السبعينيات والثمانينيات.

أحجار الجوع

أما في ألمانيا، فعلى طول نهر إلبه الذي يتدفق من جمهورية التشيك إلى ألمانيا، كشف انحسار المياه عن أحجار تتشاءم منها الحضارة الألمانية، وتُسمى بأحجار الجوع والذي نُقش عليها جملة: إذا رأيتني، فابكِ بحسرة.

ومن المثير للدهشة أن ألمانيا سبق وأن قالت في إبريل الماضي، إن عام 2023 هو عام المجاعة العالمي وأن العالم على مشارف كارثة غذائية.

ذخيرة ومتفجرات

تم الكشف عن أطنان من الذخيرة والمتفجرات على امتداد نهر الدانوب بالقرب من براهوفو في شرق صربيا، وباتت تشكل خطرًا على الشحن، حيث كان الأسطول الألماني قد خلف وراءه كارثة بيئية كبيرة إبان الحرب تعود الآن لتهديد سكان براهوفو بعد أن ضرب الجفاف النهر الذي يُعد شريانًا رئيسيًا للتجارة ويمر عبر 10 دول، وهو ثاني أطول نهر في أوروبا الغربية.

أحجار من عصور ما قبل التاريخ

وفي إسبانيا، سُر علماء الآثار بظهور دائرة حجرية تعود لعصور ما قبل التاريخ، وقد ظهرت بعد أن انخفض مستوى المياه إلى 28% من سعتها.

قنبلة بوزن 450 كجم في إيطاليا

وفي الوقت نفسه، أعلنت إيطاليا حالة الطوارئ في المناطق المحيطة بنهر بو؛ بعد أن تم اكتشاف قنبلة غارقة في الحرب العالمية الثانية بوزن 450 كيلوجرامًا في أطول نهر في البلد.

وتم إجلاء حوالي 3000 شخص يعيشون بالقرب من قرية بورجو فيرجيليو الشمالية، بالقرب من مدينة مانتوا، بينما يقوم خبراء عسكريون بإبطال مفعول القنبلة الأمريكية.

كما كشفت مستويات المياه المتراجعة في نهر التيبر في روما عن بقايا جسر نيرون القديم الذي تم بناؤه في القرن الأول.