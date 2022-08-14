أصبح موسى المحياني المدير التنفيذي لكرة القدم بـ الأهلي قريبًا من مغادرة النادي قبل انطلاق منافسات دوري يلو.

رحيل المحياني كان مطلبًا من جماهير الأهلي بسبب عدم قدرته على إفادة الفريق الأول وتوتر علاقته مع المدرب الأوروجوياني سيبولدي، بحسب التقارير مما جعله في وضع الاستعداد للمغادرة.

وزادت المطالب برحيل المحياني بعد رحيل نجوم الفريق مثل السوري عمر السومة وعبدالله حسون والبرازيلي كارلوس إدواردو والمقدوني أليوسكي عقب الهبوط لعدم رغبتهم في التعامل معه.

رحيل موسى المحياني يُهدئ أوضاع الأهلي

جماهير الأهلي ترى أن رحيل المحياني سيهدئ من أوضاع الفريق، رغم رغبة إدارة ماجد النفيعي في الإبقاء عليه.

يذكر أن الراقي هبط لدوري يلو، بعدما تعادل مع نادي الشباب في الجولة الثلاثين والأخيرة من دوري المحترفين موسم 2021/ 2022.

وللمرة الأولى هبط الأهلي لـ دوري الدرجة الأولى السعودي، مما تسبب في إثارة غضب الجماهير على إدارة ماجد النفيعي وأعضائها.