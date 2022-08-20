يلتقي مساء الغد الأهلي والإسماعيلي في الجولة الـ18 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز لـ موسم 2021/2022.

ويسعى المارد الأحمر بقيادة مدربه البرتغالي ريكاردو سواريش إلى الفوز والاقتراب أكثر من المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما فقد رسميًا لقب الدوري المصري لمصلحة نادي الزمالك للموسم الثاني على التوالي.

توقيت مباراة النادي الأهلي ضد الإسماعيلي

المارد الأحمر يواجه الإسماعيلي غدًا في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، التاسعة مساءً بتوقيت مصر على قناة On Time Sports حيث تُقام المباراة على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وكان المارد الأحمر تعادل مع فريق إيسترن كومباني في الجولة الـ31 من الدوري وبدون أهداف، بينما خسر الإسماعيلي في آخر مبارياته أمام النادي المصري البورسعيدي برباعية مقابل هدف في الجولة الـ31.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز العاشر برصيد 36 نقطة.

القريبون من مغادرة الأهلي

يذكر أن الموزمبيقي لويس ميكسيوني قريبًا من الرحيل عن صفوف المارد الأحمر مع الظهير الأيسر محمود وحيد بجانب وجود نية لإعارة اللاعب صلاح محسن وبيع صانع الألعاب محمد محمود.

وكان المدرب سواريش تولى تدريب المارد الأحمر خلفًا للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الذي رحل عن صفوف الفريق يوم 13 يونيو الماضي بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا أمام نادي الوداد البيضاوي المغربي.