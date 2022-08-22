يترقب عشاق كرة القدم مباريات اليوم الاثنين في الدوريات الإنجليزية والإيطالية والإسبانية.

توقيت مباريات اليوم

في الدوري الإنجليزي، يلعب مانشستر يونايتد مع ليفربول في الجولة الثالثة على ملعب ” أولد ترافورد” في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

وفي الدوري الإسباني يواجه إلتشي، نادي ألميريا في التاسعة مساءً في الجولة الثانية، بينما يلعب جيرونا مع خيتافي في الساعة الـ11 مساءً.

وبالدوري الإيطالي، يواجه روما، فريق كريمونيسي في الجولة الثانية في تمام السابعة والنصف مساءً، سامبدوريا سيواجه يوفنتوس في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم.

تشكيل مانشستر يونايتد وليفربول المتوقع

وسيكون تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع مكونًا من: “دي خيا، دالوت، فاران – مارتينيز – شاو – إيريكسن – فريد – سانشو – برونو – رونالدو – راشفورد”.

أما تشكيل ليفربول المتوقع فسيكون مكونًا من: “أليسون – أرنولد – جوميز – فان دايك – روبيرتسون – هندرسون – فابينيو – ميلنر – صلاح – فيرمينو – دياز”.

ويُعاني مانشستر يونايتد منذ 9 سنوات أي بعد رحيل المدرب الإسكتلندي أليكس فيرغسون حيث لم يُتوج بـ الدوري الإنجليزي منذ ذلك الوقت رغم توافد مدربين كبار لتدريبه مثل البرتغالي جوزيه مورينيو والهولندي لويس فان خال.