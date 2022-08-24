تتواصل عملية التسجيل على وظائف الشؤون الإسلامية عبر منصة التوظيف التي خصصتها الوزارة لاستقبال طلبات القبول لعدد من التخصصات.

تفاصيل وظائف الشؤون الإسلامية

وكانت الوزارة أعلنت عن توافر وظائف أئمة ومؤذنين وحراس ومراقبي مساجد ودعاة وفق الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- الحصول على شهادة الثانوية والأولوية لمن لديه شهادة جامعية.

3- ألا يقل عمره عن 18 سنة.

4- حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.

5- اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

6- التفرغ التام للعمل.

7- اجتياز الكشف الطبي.

8- حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حكم على المتقدم بجريمة مُخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.

الاستعلام عبر منصة التوظيف

ويمكن الاستعلام عن وظائف الشؤون الإسلامية عبر موقع منصة التوظيف ويتم الاستعلام برقم الطلب أو برقم الهوية بحسب الحالة. وتابعت الوزارة أن التقديم على الوظائف يستمر حتى يوم السبت ٢٩ / ١ / ١٤٤٤هـ .