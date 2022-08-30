وصف موقع News Day Express الهندي، مشروع مدينة نيوم بأنه بمثابة مخطط المستقبل الذي ستسير عليه البشرية وتتطور بناءً عليه.

وقال التقرير: هل يمكنك تخيل مدينة عالية التقنية في الصحراء حيث يتجمد الثلج حتى في الحرارة الحارقة؟ مدينة لا توجد فيها طرق ولا سيارات تسير فيها، مدينة بها مصاعد تحلق في الهواء؟ ربما تظن أن هذه المدينة لن توجد إلا في أفلام الخيال ولا يمكن رؤيتها في الواقع، لكنك ستندهش عندما تعرف أن مثل هذه المدينة يتم بناؤها بالفعل.

وقال التقرير: تقوم السعودية ببناء مدينة حديثة للغاية وهي الأغلى في العالم حتى الآن، وستكون بحجم بلجيكا وأكبر بنحو 33 مرة من نيويورك، ليس هذا فقط، بل ستحتوي على قمر اصطناعي، وتضم مدينة ذا لاين التي لن تشتمل على طرق أو سيارات بل قطار عالي السرعة للانتقال بين طرفي المدينة.

نيوم مدينة يطمح إليها العالم

وتعمل مدينة نيوم بالطاقة المتجددة وستكون مدينة خالية من انبعاثات الكربون، وهو الأمر الذي يطمح إليه العالم حاليًا، لمواجهة التغير المناخي، كما ستشمل متنزهًا ترفيهيًا على غرار جوراسيك بارك، وستحافظ على الطبيعة، وتريد المملكة استكمال هذه المدينة بحلول عام 2026.

واستطرد تقرير الموقع الهندي قائلًا: الأمر الرائع الآخر بخصوص مدينة نيوم هو أنه لن يكون هناك أي نوع من أنواع التلوث، كما سيتم أيضًا بناء منتجع تزلج اصطناعي حيث تتساقط الثلوج على مدار العام.

واختتم التقرير قائلًا: باختصار ستكون مدينة نيوم هي مخطط المستقبل الذي ستتطور عليه البشرية.