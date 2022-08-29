قال موقع Augustine For Mayor اليوناني إن السعودية أصبحت وجهة دولية مميزة وعن قريب ستصبح مركزًا جديدًا للرياضة في الشرق الأوسط، لا سيما مدينة جدة.

وتابع التقرير: تعد عروس البحر الأحمر مركزًا حضريًا رئيسيًا وعاصمة تجارية للمملكة، ولطالما كانت عامل جذب إقليمي شهير وسرعان ما أصبحت وجهة دولية مميزة، حيث يمتزج هناك التاريخ مع الحداثة، وتستقبل ملايين الزوار سنويًا، وقد بدأ فيها فصل جديد ومثير.

وأضاف التقرير: مع تسارع التحول الملحوظ في المملكة من خلال الرياضة وتطور انفتاح الأمة وتعاونها مع العالم، اضطلعت جدة بدور البطولة في تطور السعودية حيث ظهرت كواحدة من بيوت الرياضة الجديدة في الشرق الأوسط في هذه العملية.

بؤرة الأحداث الرياضية

واستطرد التقرير: من أجل فهم دور المدينة السعودية في الصعود للمسرح الرياضي الإقليمي، يمكن النظر إلى عام 2016 عندما تم إطلاق رؤية 2030، حيث تمثل خطة استراتيجية للمملكة للتحول الوطني، وتجسد خطة لتحقيق التنويع الاقتصادي وأيضًا لتنفيذ تغييرات اجتماعية بعيدة المدى من خلال تعزيز الرفاهية البدنية من خلال تنظيم الأحداث الرياضية.

واستفادت جدة من الإمكانات اللامحدودة لأسواق الرياضة في السنوات الأخيرة، وازدهرت كمركز للأحداث الرياضية والترفيهية الحديثة.

وعلى الصعيد الوطني، تنمو صناعة الأحداث الرياضية في السعودية بنسبة 8% سنويًا وستصل إلى 3.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024، وقدمت جدة مساهمات متوهجة كمركز للنشاط وجذب الجماهير.

حقبة جديدة للرياضة في الشرق الأوسط

وأدخلت المدينة السعودية الشرق الأوسط في حقبة جديدة للرياضة من خلال استضافة بعض أكبر الأحداث وأكثرها شهرة في العالم من مختلف الأطياف الرياضية وكان كأس السوبر الإيطالي مثال بارز على ذلك ونظيره الإسباني أيضًا.

وتتمتع المملكة أيضًا بجاذبية عالمية واسعة واستضافت فورمولا 1 وسباق الجائزة الكبرى ورالي داكار وكرة السلة، وحظيت مثل هذه الفعاليات باهتمام واسع النطاق وترحيب.

وأظهرت الأحداث أيضًا العلاقات القوية التي تتمتع بها جدة مع المجتمعات الرياضية في العالم، وإظهار سمعتها المزدهرة كمنزل إقليمي للأحداث الرياضية، وسترتقي إلى مستويات أعلى نظرًا للأحداث القادمة، وتطوير البنية التحتية.

وأحد الأحداث القادمة هي بطولة الجولف LIV في جدة، ويعكس ذلك صدى البنية التحتية الرياضية، حيث سيُقام الحدث الرياضي في ملعب جديد ستبنيه شركة جدة المركزية للتطوير كجزء من مشروع قيمته 20 مليار دولار.

واختتم التقرير قائلًا: ستفخر الأجيال القادمة بمكانة جدة الجديدة باعتبارها موطنًا جديدًا للرياضة في الشرق الأوسط.