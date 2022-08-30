أطلق موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خاصية جديدة تتيح للمستخدمين الاستماع إلى التدوينات الصوتية “بودكاست” عبر المنصة.

استخدام علامة التبويب

وقال “تويتر” إن المستخدم سيتمكن من استخدام علامة “التبويب” (Spaces)، لكي يستمع إلى المدونات الصوتية الشهيرة من كل أنحاء العالم.

وأوضح أن علامة التبويب المحدثة (Spaces) التي تضم التدوينات الصوتية، ستظهر لمجموعة من المستخدمين الناطقين باللغة الإنجليزية في العالم على أجهزة «آندرويد» و«آي أو إس».

وأضاف الموقع خدمة (Spaces) لمواجهة منافسة تطبيق المحادثات الصوتية “كلوب هاوس”.

وذكر موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في التكنولوجيا أنه يمكن للمستخدم الدخول إلى مركز المدونات الصوتية على علامة التبويب (Spaces)، حيث ستظهر أمامه بشكل تلقائي التدوينات المناسبة لاهتمامه في ضوء أنشطته على تويتر.

ترتيب التدوينات

ويستطيع المستخدم ترتيب التدوينات صعوداً وهبوطاً من أجل تخصيص أكبر للتدوينات التي تقترحها «تويتر» في ضوء تفضيلات المستخدم.