يتشوق كل من محبي هواتف سامسونج وآبل إلى طرح إصدارات الشركتين العملاقتين الجديدة في الأسواق قريبًا، لا سيما وأنه يومًا بعد يوم تتزايد التسريبات حول هاتفي Galaxy S23 Ultra وiPhone 14.

وأفادت أحدث التسريبات حول هاتف سامسونج أنه سيأتي بمستشعر كاميرا بدقة 200 ميجابكسل، وقد أكدت الشركة هذه المعلومات اليوم، فقد قام المختصون في قسم تجربة الهواتف الذكية المعروف باسم MX، بمشاركة المعلومات المؤكدة من حيث تثبيت كاميرا بدقة 200 ميجابكسل على هاتف Galaxy S23 Ultra الرائد.

وبحسب موقع Tom’s Guide التقني، كانت سامسونج قدمت كاميرا بدقة 108 ميجابكسل لطرازات Ultra الخاصة بها بدءًا من Galaxy S20 Ultra في عام 2020، وحينها كانت الأعلى دقة، وبعد 3 سنوات من تثبيت دقة الـ 108 ميجابكسل فقد حان الوقت لتقدم الشركة الكورية الجنوبية مستشعرًا بدقة 200 ميجابكسل.

ومع ذلك فإن هناك هاتفًا آخر سبق سامسونج في الحصول على هذا المستشعر، وهو هاتف X30 Pro من Motorola ليصبح أول هاتف ذكي يحصل على كاميرا بدقة 200 ميجابكسل.

منافسة قوية بين Galaxy S23 Ultra وiPhone 14

ويبدو أن S23 Ultra ثبَت أقدامه بالفعل في قلوب محبي الآندرويد بهذه الميزة الرائعة، ومن هنا يمكن القول إنه يستعد بقوة للدخول في منافسة شرسة مع سلسلة هواتف آيفون 14 من آبل.

ومن المقرر أن يتم إطلاق سلسلة iPhone 14 من آبل الشهر المقبل، وسيحصل كل من هاتفي iPhone 14 Pro و Pro Max على مستشعر رئيسي جديد بدقة 48 ميجابكسل إلى جانب دعم الفيديو بدقة 8K، وهذا بعيد كل البعد عن دقة الـ 200 ميجابكسل.

ومع ذلك فإن دقة الكاميرا ليست كل شيء، فقد أثبتت الشركة الأمريكية أنها الأفضل فيما يتعلق بمعالجة الصور بفضل شرائح Bionic، ويتفوق معالج A16 Bionic الجديد على نظيره في سامسونج Snapdragon 8 Gen 2، بحسب موقع Tom’s Guide التقني.