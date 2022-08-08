كشفت تقارير صحفية إسبانية ما تردد مؤخرًا حول اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي من العودة لـ نادي برشلونة الإسباني، بعد تصريحات خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني.

وقال لابورتا خلال تصريحات صحافية نهاية يوليو الماضي: “أشعر بأنني مدين لليونيل، أتمنى تواجده مع برشلونة في نهاية مسيرته، مع تصفيق حار له في كل ملعب، أعتقد أنه يمكننا تحقيق ذلك”.

رئيس برشلونة يكذب !

وذكر مصدر مقرب من ميسي لـ صحيفة Mundo Deportivo الإسبانية أن كل ما تردد حول اقتراب ميسي من العودة للنادي الكتالوني مجرد شائعات، مشيرًا إلى أن تصريحات لابورتا بهذا الصدد كانت كاذبة.

ورحل النجم الأرجنتيني إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر في الميركاتو الصيفي الماضي، بعدما فشلت إدارة برشلونة في تمديد عقده، بسبب الأزمة المالية التي عانى منها النادي الكتالوني.

وينتهي عقد ميسي صاحب الـ35 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2023، وأكدت تقارير أن مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز يستهدف عودته قبل انطلاق موسم 2023/ 2024.

ميسي يبدأ الموسم بتألق مع البي إس جي

يذكر أن ميسي كان تألق مع باريس سان جيرمان ضد نادي كليرمون في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي، أول أمس السبت حيث سجل هدفين وصنع هدفًا، في مباراة انتهت بفوز باريس سان جيرمان بخماسية دون رد.