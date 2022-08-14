أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن النتائج المالية للربع الثاني من 2022 حيث سجلت أرباحاً بلغت 27 مليون ريال مقابل خسائر 17 مليون ريال عن الربع المماثل من 2021.

ارتفاع الإيرادات

وأوضحت الشركة، في بيان لها أن سبب الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات الشركة للربع الحالي بنسبة 28.98٪ مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي بنسبة 22.61٪.

انخفاض مصاريف البيع

وانخفضت مصاريف البيع والتسويق في للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 5.75٪ ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنفاق على أنشطة التسويق والترويج.

وارتفعت الإيرادات الأخرى في الربع الحالي بنسبة 162.17٪ مقارنة بالربع السابق وذلك بشكل رئيسي بسبب عدم وجود أحد البنود مثل الخسارة الناتجة عن انخفاض قيمة العملة السودانية.