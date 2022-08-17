أعلن نادي الاتفاق، اليوم الأربعاء، عن نجاح مجلس الإدارة في الحصول على شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بشكل رسمي.

نادي الاتفاق يستخرج شهادة الكفاءة

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الشهادة من قبل لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة، مؤكدًا الحصول على الشهادة، ما يتيح له بتسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وجاء في شهادة الكفاءة المالية أن نادي الاتفاق ملتزم بالوفاء بالتزاماته بالتعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى تاريخ 31 مارس 2022، وذلك وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا خارجيًا في تركيا، ولعب خلاله عددًا من المباريات الودية، لتجهيز اللاعبين للموسم الرياضي الجديد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفريق يبدأ الموسم بمواجهة الطائي

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الموسم الرياضي الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 26 أغسطس، بمواجهة الطائي على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.