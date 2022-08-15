غادر النجم التونسي الدولي نعيم سليتي معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المقام حاليًّا في تركيا، استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.

نعيم سليتي يُغادر المعسكر:

وأشار نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الاثنين، إلى أن نعيم سليتي غادر المعسكر، من أجل عرض إصابته على أحد الأطباء المتخصصين.

وكانت إصابة نعيم سليتي التي شعر بها في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قد عاودته قبل يومين، وهي عبارة عن ألم في منطقة الحوض، ما أبعده عن التدريبات الجماعية.

وجاء تجدد إصابة سليتي بعدما قطع شوطًا كبيرًا من برنامجه التأهيلي الذي كان يخضع له طوال الفترة الماضية في معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، ما يصعب مشاركته في انطلاقة الموسم الجديد.

الاتفاق يواجه الطائي في بداية الموسم:

وسيبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 26 أغسطس، بمواجهة الطائي على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.