أعلنت المديرية العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بعد اعتمادها رسمياً، حيث حققت أعلى نسبة في تلبية الرغبات بمعدل تجاوز ٦٨.٥٩٪،؜ وهي نسبة غير مسبوقة.

تفاصيل حركة النقل الداخلي

وكشفت الإدارة أن عدد المتقدمين والمتقدمات للحركة بلغ ٦١٠٠، وشملت الحركة نقل ٤٢٠٦ منهم، حيث عملت إدارة شؤون المعلمين على تلبية رغبات عدد ٢٢١٣ معلماً بنسبة بلغت ٧٠.٩٣٪؜ من أصل ٣١٢١ معلماً تقدموا بطلبات النقل، فيما حُقِّقت رغبات نقل نحو ١٩٩٥ معلمة من أصل ٢٩٧٩ من المتقدمات بنسبة بلغت ٦٧.٨٨٪؜.

تحقيق العدالة بين المتقدمين والمتقدمات

وجاء اعتماد الحركة وفق معايير واضحة؛ حرصاً على تحقيق العدالة بين المتقدمين والمتقدمات، وتحقيق الرغبات وفق المتاح وضمن برنامج إلكتروني خصص لهذه الحركة، التي ستسهم في بداية جادة لعام دراسي جديد في مكة المكرمة.