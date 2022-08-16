وجهت وزارة الحج والعمرة 7 نصائح هامة لسلامة ضيوف الرحمن عند استخدام السلالم الكهربائية بالحرمين الشريفين.

الوقوف بثبات:

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن النصائح هي عدم الجلوس على السلم عند تحركه، حتى إن كنت متعبًا، وأن تقف بثبات وتمسك بالحزام المتحرك، على أن تقف باليمن وتترك اليسار للمتحركين.

مراقبة الأطفال:

كما نصحت الحج والعمرة بمراقبة الأطفال والتأكد من ثباتهم، والتحرك فور الوصول إلى السطح، مشددة على ضرورة تعقيم اليد من عوالق الحزام المتحرك، وإبعاد أطراف الثياب عن فتحات السلم.