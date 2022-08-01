قدمت وزارة الصحة عدة إرشادات للتعامل مع دوار السفر الذي يصيب الكثيرين أثناء التنقل، وفي المواصلات.

أعراض دوار السفر

وقالت وزارة الصحة في إنفوجراف صادر عنها، إن أعراض دوار الحركة الذي قد يصيب المسافرين تشتمل على الدوخة، الغثيان والقيء، وشحوب في الجلد.

إرشادات لتخفيف الأعراض

ونصحت الوزارة المسافرين بعدة إرشادات مهمة من أجل التخفيف من هذه الأعراض والتقليل منها وذلك باستخدام مسندة الرأس، والاسترخاء مع التركيز على التنفس، وتجنب تناول وجبات كبيرة قبل الرحلة.

وشددت على الإكثار من شرب الماء، إلى جانب تثبيت العين على الأفق الثابتة، وذلك للتخفيف من الأعراض الناتجة عن دوار الحركة أثناء السفر.

من الأكثر عرضة؟

وكانت وزارة الصحة وجهت نصائح توعوية لتجنب دوار السفر في إطار حملتها التوعوية “سافر بصحة”، حيث لفتت إلى ضرورة استشارة الطبيب إذا استمرت أعراض دوار السفر بعد التوقف عن السفر، فضلا عن فتح نوافذ وسائل المواصلات للحصول على إمدادات من الهواء.

كما أشارت إلى أن الأطفال والحوامل هم الأكثر عرضة لذلك، حيث يحدث عند اختلاف ما تراه العين عن الحركة التي تشعر بها الأذن الداخلية.