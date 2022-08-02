قدم المقدم المهندس عبد الله الأسمري، مدير مكتب إدارة البيانات بوزارة الحرس الوطني، عدة نصائح لحماية البيانات الشخصية والحساسة، وذلك مع إطلاق الحملة التوعوية لنظام حماية البيانات الشخصية من قبل وزارة الحرس الوطني.

حماية البيانات من الفرد والمنظومة

وقال الأسمري في تصريحات لبرنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة “السعودية”، إن حماية البيانات الشخصية يجب أن تقوم من قبل جهتين الأولى المنظومة والثانية الفرد، فكلاهما عليه أعباء ومسؤوليات.

أهمية التوعية

وأضاف أن من ناحية المنظومة، فمن المفترض أن تعمل على التوعية بأهمية البيانات الشخصية والبيانات الحساسة، وكذلك العمل على تصنيف هذه البيانات على مستوى المنظومة لكي يتم معالجتها بالشكل الصحيح وحفظها في الأماكن الصحيحة للرجوع لها.

وتابع أن المنظومة عليها أيضًا التوعية بطرق الإفصاح عن البيانات الشخصية، والامتثال لهذا الأمر السامي وهذا النظام.

مسؤولية الفرد

أما الفرد، فأوضح الأسمري أن الأفراد لديهم أدوار وواجبات ولهم حقوق أيضًا، فمن أدوارهم عدم مشاركة البيانات الشخصية إلا مع جهات نظامية معترف بها، مشيرًا إلى أن من حقوقه معرفة الغرض من جمع هذه البيانات، والاعتراض على جمعها أيضًا.

وتابع: “من حقوق الفرد أيضًا معرفة طريقة معالجة هذه البيانات، كما أن له الحق في الاعتراض على مشاركة هذه البيانات مع أي جهة خارج منظومته أو على مستوى البيزنس”.