يأمل المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، تكوين فريق قوي للاتحاد؛ يستطيع المنافسة على البطولات خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يدفعه لمتابعة لاعبي الفئات السنية بالنادي، ومنح الشباب فرصة المشاركة.

نونو سانتو يتابع الفئات السنية

وقال الإعلامي أحمد عسيري عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “نونو سانتو مُعجب جدًا ببعض اللاعبين الصاعدين.. وسيبدأ قريبًا بمراقبة لاعبين آخرين في الفئات السنية ودراسة مدى إمكانية دمجهم مع الفريق الأول”.

وتابع: “مع الولفز سانتو دائمًا كان يتحدث عن فوائد تصعيد اللاعبين الشباب للفريق الأول.. أولها أنهم يعطون طاقة وجو مختلف للمجموعة.. بالنظر إلى كل المدربين الذين مروا علينا مؤخرًا سانتو أكثر شخص مشهور في تجاربه بالشجاعة في إعطاء الفرص”.

وأضاف عسيري حديثه، قائلًا: “في عام ٢٠٢١ نونو سانتو كان يبدأ تشكيلته باثنين يعتبران أصغر لاعبين في البريميرليج.. وصل الأمر إلى أنه في مباراة واحدة وضع في الدكة سبعة لاعبين مراهقين”.

واختتم حديثه عن نونو سانتو قائلًا: “حينما تم سؤاله عن ذلك.. تحدث أن هذا واجبه للعناية بمستقبل الفريق.. وأنه سعيد بوجود لاعبين متعطشين للمشاركة”.

الاتحاد يبدأ الموسم بمواجهة العدالة

على الجانب الآخر، يستعد الاتحاد لبدء مشواره في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة العدالة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، يوم 26 أغسطس.