يسعى المدير الفني البرتغالي نونو سانتو لتجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال مواجهة الوحدة الإماراتي الودية.

الاتحاد يختتم المعسكر بمواجهة الوحدة الإماراتي

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الوحدة الإماراتي، اليوم الجمعة عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت السعودية، في ختام معسكره بالنمسا، وسيعود إلى جدة، غدًا السبت.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مباراتين وديتين في معسكر النمسا، ونجحت كتيبة نونو سانتو في الفوز على ليزرون السويسري بهدف نظيف، قبل أن تتغلب على ريد بول سالزبورج النمساوي بنتيجة 4/3.

نونو سانتو يجهز اللاعبين الأساسيين

وأعلن نونو سانتو، قبل قليل، عن تشكيل الاتحاد ضد الوحدة الإماراتي، وظهر اعتماده على اللاعبين الأساسيين الذين يتوقع أن يبدأ بهم منافسات الموسم الجديد، باستثناء إيغور كورونادو لحصوله على إجازة بعدما رُزق بمولود جديد.

وجاء تشكيل الاتحاد لودية الوحدة، كالتالي؛ مارسيلو غروهي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، مهند الشنقيطي، حمدان الشمراني، مدالله العليان، طارق حامد، برونو هنريكي، هيلدر كوستا، عبدالرحمن العبود وورمارينيو.

وستبدأ كتيبة نونو سانتو منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 26 أغسطس، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.